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31 Ocak 2020 Cuma günü yayınlandı
Zonguldak'ta göçük altında kalan ikinci işçinin de cansız bedenine ulaşıldı

Zonguldak'ta göçük altında kalan ikinci işçinin de cansız bedenine ulaşıldı

İşçilerin cesetlerinin çıkartılma görüntüleri

İlk Müdahale Mahsur Kaldı Güvenlik Güçleri Maden Ocağı Kaçak Maden Ocağı 

-İşçilerin fotoğrafları
-1. Murat Ovaz
-2. Sebahattin Kalaycı

( ZONGULDAK )- Göçükte kalan ikinci işçinin cenazesi 25 saat sonra çıkartılabildi ZONGULDAK

- Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde kaçak maden ocağında meydana gelen göçükte kalan ikinci işçinin de cansız bedenine 25 saat sonra ulaşıldı. İşçinin cesedi otopsisi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.Edinilen bilgiye göre Kilimlli ilçesine bağlı Bölüm Mahallesi'nde 80 gün önce mühürlenerek üretime kapatılan maden ocağı, yeniden kaçak olarak üretime açıldı. Meydana gelen göçükte Sebahattin Kalaycı ve Murat Ovaz mahsur kaldı. Türkiye Taşkömürü Kurumuna ait tahlisiye ekiplerinin yanı sıra çevredeki maden firmalarından da destek istendi. İşçilerden Sebahattin Kalaycı yaklaşık 18. saatin ardından bulunduğu yerden yukarıya çıkartıldı. 112 Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde Kalaycı'nın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Talihsiz adamın cenazesi otopsi yapılmak üzere ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Öte yandan Murat Ovaz'ı bulunduğu yerden kurtarmak için başlatılan çalışmalar aralıksız devam etti. Maden işçilerinden oluşan donanımlı tahlisiye ekipleri ile diğer maden işçileri ocak içerisinde güvenlik tedbirlerini almak için odunlar ve kütükler yardımıyla tahkimat yaptı. Yapılan çalışmaların ardından Murat Ovaz'a da 25 saat sonra ulaşıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde Ovaz'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Ambulansa konulan Murat Ovaz'ın cesedi otopsi yaptırılmak üzere Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Öte yandan ocağın sahibi olduğu iddia edilen O.A. polis tarafından gözaltına alınmıştı. O.A.'nın güvenlik güçlerindeki sorgusu sürüyor. Murat Ovaz ile Sebahattin Kalaycı'nın aileleri acı haberle yıkıldı. Yapılan otopsi işlemlerinin ardından işçilerin toprağa verileceği öğrenildi.
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