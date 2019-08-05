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05 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Zonguldak'ta fındık fabrikasında korkutan yangın

Zonguldak'ta fındık fabrikasında korkutan yangın

- Olay yeri

Fabrika Gökyüzü Trol 

-- Yangın ve alevler
-- Ekiplerin müdahalesi

( ZONGULDAK - 1) ZONGULDAK

- Zonguldak'ta özel bir fındık fabrikasında kaynak yapıldığı esnada yangın çıktı. Yangın binanın büyük bir bölümünü sararken ekiplerin müdahalesi sürüyor. Edinilen bilgiye göre olay Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bulunan bir fındık fabrikasında meydana geldi. Fabrika içerisinde kaynak yapıldığı sırada çıktığı iddia edilen yangın kısa sürede tüm fabrikayı sardı. Büyüyen alevler gökyüzüne yükseldi. Olay yerine ilk olarak Alaplı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ancak yangının büyük olması sebebiyle Kdz. Ereğli Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri de bölgeye sevk edildi. Olası yaralanma ihtimaline karşı 112 ekipleri de bölgeye sevk edildi. Fabrikanın tamamını saran yangını kontrol altına alınma çalışması sürüyor. (EY
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