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21 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Zonguldak'ta FETÖ soruşturması kapsamında 4 kişi tutuklandı

Zonguldak'ta FETÖ soruşturması kapsamında 4 kişi tutuklandı

arşiv görüntüler

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

Polis Adli Kontrol Öğretmen Özel Sektör Irak 


- Zonguldak merkezli 6 ilde gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonu kapsamında gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen 12 kişiden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. 8 kişi ise, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan operasyon kapsamında Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince 3 gün önce Zonguldak merkezli İstanbul, Konya, Karaman, Ankara ve Manisa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda aralarında KHK ile ihraç edilen polis, öğretmen, doktor, kurum çalışanları, araştırma görevlileri ve özel sektör çalışanlarında olduğu 12 şüpheli gözaltına alınarak Zonguldak Emniyet Müdürlüğüne getirilmişlerdi. Sabah saatlerinde emniyetteki işlemleri tamamlanan 12 zanlı sabah saatlerinde geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilmişlerdi. Akşam saatlerinde 12 şüpheliden 4'ü nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 8'i ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
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