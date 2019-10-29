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29 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Zonguldak’ta fener alayı yürüyüşü düzenlendi

Zonguldak’ta fener alayı yürüyüşü düzenlendi

DRONE GÖRÜNTÜSÜ

Fener Alayı Saygı Duruşu Bayram Coşkusu Hassasiyet 

-YÜRÜYÜŞTEN DETAYLAR

( ZONGULDAK -DRONE) ZONGULDAK

- Zonguldak’ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı yürüyüşü düzenlendi.
Kent merkezinde düzenlenen yürüyüş İstasyon Caddesi üzerinde başlayıp Valilik binası önünde son buldu. Binlerce kişi ellerine aldıkları meşaleler ve Türk bayrakları Valilik binası önüne kadar yürüdü. Devrek Belediyesi bando takımı da çaldığı marşlarla vatandaşlar eşlik etti. Valilik binası önünde son devam eden etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla devam etti. Programda konuşan Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan, Cumhuriyetin ilk şehri olarak Cumhuriyetimize sahip çıkmak için çağrıda bulunmuştuk. Bize yakışır şekilde törenlerle kutladık. Trafiğin kapanacağını da duyurmuştuk. Vatandaşlarımızda hassasiyet gösterdi. Trafikte de sıkıntı yaşanmadı. Madenci Anıtında biz bayram coşkusunu gördük. Herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

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