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19 Aralık 2019 Perşembe günü yayınlandı
Zonguldak'ta feci kaza...Otomobil yayalara çarpıp karşı şeride böyle geçti

Zonguldak'ta feci kaza...Otomobil yayalara çarpıp karşı şeride böyle geçti

-GÜVENLİK KAMERASI-

İlk Müdahale Trafik Kazası Güvenlik Kamerası Avcılık Sağlık Ekipleri 

-Otomobilin yayalara çarpması
-Yayaların sürüklenmesi
-Otomobilin karşı şeride geçmesi
-Vatandaşların yayalara yardıma koşması
--AKTÜEL-
-Polisin kaza yerinde rapor tutması
-Kaza yerinden görüntüler

( ZONGULDAK )- Kaza anı güvenlik kameralarına böyle yansıdı ZONGULDAK

- Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde otomobil yolun karşına geçmeye çalışan 2 kadına çarptı. Kazada ağır yaralanan iki kadın ile otomobilde yolcu olarak bulunan 1 kişi hastaneye kaldırılırken kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Kaza Kepez Mahallesi Profesör Muammer Aksoy Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Burçin A. idaresindeki 67 TF 813 plakalı otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan Nurcan Akkurt ile Fatma Saraç’a çarptı. Kadınlar çarpmanın etkisi ile yerde sürüklenirken, otomobil ise refüjü aşıp karşı şeride geçti. Otomobilin çarptığı iki kadın vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza sırasında otomobilde bulunan Murat K.’da tedbir amaçla hastaneye kaldırıldı. Kazada yaralanan iki kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken otomobil sürücüsü ifadesinin alınması için karakola götürüldü. Kaza güvenlik kamerasına böyle yansıdı Yaşanan trafik kazası yakındaki işyerlerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde otomobil iki yayaya çarptığı, kadınların yerde sürüklendiği, otomobilin ise refüjü aşarak karşı şeride geçtiği görülüyor. Savcılık kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı. (VK-OA
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