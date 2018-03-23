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23 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Zonguldak’ta çamur yağdı, evlerinden çıkan vatandaşlar şaşkınlık yaşadı İzle

Zonguldak’ta çamur yağdı, evlerinden çıkan vatandaşlar şaşkınlık yaşadı İzle

Araçlardan görüntü

-Çevreden görüntü
-Gülizar Yılmaz röportaj
-Detaylar

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak’ta toz taşınımı nedeniyle yağmurla birlikte çamur yağdı. Sabah uyandıklarında araçlarını çamur kaplı gören vatandaşlar şaşkınlık yaşadı. Zonguldak’ta gece saatlerinden itibaren toz taşınımı nedeniyle yağmurla birlikte çamur yağdı. Özellikle otomobillerin üzeri çamurla kaplandı. Sabah araçlarının çamurla kaplı olduğunu gören vatandaşlar şaşkınlık yaşadı. Aracını yeni yıkattığını ifade eden Gülizar Yılmaz “Dün arabamı yıkatmıştım sabah acaba birisi üstüne kasten bir şey mi döktü diye düşündüm ama sonra baktım bütün araçların üzeri öyle, şaşırdım gerçekten” şeklinde konuştu.

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