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08 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
Zonguldak'ta bir evin çatı katı alev alev yandı

Zonguldak'ta bir evin çatı katı alev alev yandı

ZONGULDAK

Çatı Katı Uttu Sağlık Ekipleri Yangına Müdahale Trol 

-- Yanan evden görüntü
-- İtfaiye ekiplerinden görüntü
-- Vatandaşlardan görüntü
-- Detaylar

( ZONGULDAK )-Zonguldak'ta çatı katında çıkan yangın mahalleyi korkuttu ZONGULDAK

- Zonguldak'ta 7 katlı bir apartmanın çatı katında çıkan yangın mahalleliyi korkuttu. Ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangında herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Yangın Tepebaşı Mahallesi Statüstü evlerde 7 katlı bir binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa sürede rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın çatı katının tamamını sardı. Kattan alevlerin ve dumanların çıktığını gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Zonguldak Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangının büyümesi üzerine Kozlu ve Kilimli ilçe belediyelerinden takviye ekip istendi. Olay yerine gelen Kozlu ve Kilimli Belediyesi İtfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Yangın itfaiye ekiplerinin 2 saat çalışmasının ardından kontrol altına alınarak söndürürlerken, herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Polis yangın ile ilgili çalışma başlattı.
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