Zonguldak'ta bıçaklı saldırı: 1 ağır yaralı Haberi

-Vatandaşlardan ve itfaiyenin olay yerini yıkaması



( ZONGULDAK ) ZONGULDAK



- Zonguldak'ta bir kişi bıçaklı saldırı sonucu ağır yaralandı. Saldırgan ise ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı. Ağır yaralanan Metin A.'nın İyi Parti Kozlu ilçe yönetiminde yedek üye olduğu öğrenildi. Edinilen bilgiye göre olay öğlen saatlerinde Kozlu ilçesi Mithat Akif Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre aralarında alacak verecek meselesi olan Sabahatdin K. (56) cadde üzerinde karşılaştığı Metin A. (48) ile tartışmaya başladı.

Büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce Sabahatdin K. yanında getirdiği bıçak ile Metin A.'ya saldırmaya başladı.

Boynundan, karın ve kalbinden ağır yaralanan Metin A. ağır yaralandı. Bu sırada Kozlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin biber gazı ile müdahale ettiği zanlı kıskıvrak yakalandı. Kozlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen zanlının sorgusu sürüyor. BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırılan Metin A.'nın şah damarının kesildiği ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. İHA'nın ulaştığı İyi Parti Zonguldak İl Başkanı Yavuz Erkmen de ağır yaralanan Metin A.'nın Kozlu ilçe yönetiminde yedek üye olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

