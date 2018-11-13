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13 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Zonguldak'ta bıçaklı kavga: 1 ölü - 2 şüpheli tutuklandı - ZONGULDAK

Zonguldak'ta bıçaklı kavga: 1 ölü - 2 şüpheli tutuklandı - ZONGULDAK

- Zanlıların adliyeye getirilişi Zonguldak 'taki bıçaklı kavga - Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandıZONGULDAK (AA) - Zonguldak 'ın Çaycuma ilçesinde bir kişinin yaşamını yitirdiği kavgaya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Filyos beldesi Balıkçı Barınağı mevkisinde çıkan ve bir kişinin öldüğü kavgaya ilişkin gözaltına alınan G.K. ile A.R.E'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. - OlayFilyos beldesi Balıkçı Barınağı mevkisinde bir teknede Gökhan D, G.K. ve A.R.E. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Gökhan D, boğazı, karnı ve koluna aldığı bıçak darbeleriyle yaralanmıştı.Gökhan D'nin olay yerinde öldüğünü belirlenmiş, şüpheliler G.K. bir arkadaşının evinde, A.R.E. ise olay yerinde jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Jandarma Bıçaklı Kavga Trol 

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