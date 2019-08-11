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11 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
Zonguldak'ta bayram sabahı silahlar konuştu

Zonguldak'ta bayram sabahı silahlar konuştu

Silah sesleri çevreden görüntü

Sosyal Medya Para Cezası Bayram Namazı Harekete Geç Polis Ekipleri 

-Emniyet müdürünün paylaşımı

( ZONGULDAK -ÖZEL) ZONGULDAK

- Zonguldak’ta Kurban Bayramı sabahı silah sıkma geleneği nedeniyle bu yıl da şehrin dört bir yanından silah sesleri yükseldi. Emniyet ekipleri de drone ile silah atanları yakın takibe aldı. Silah atanların tespit edilmesi halinde idari para cezası uygulanacak. Kent merkezinde bayramlarda gelenek haline gelen silah sıkma nedeniyle arife akşamı ve bayram namazının ardından silah sesleri yükseldi. Şehrin dört bir yanında silahlar susmazken, polis ekipleri ihbarlar üzerine harekete geçti. Aralıksız duyulan silah sesleri duruma alışkın olmayanları korkuttu. Önceki yıllarda silahla ateş ederek genel güvenliği tehlikeye sokmaktan bazı vatandaşlara idari para cezası uygulanmasına rağmen gelenek bu yıl da devam etti. Emniyetten dronlu takip Öte yandan Zonguldak Emniyet Müdürü Metin Turanlı da sosyal medya hesabından uyarılarda bulundu. Turanlı, sosyal medyadan silah atılması ile ilgili çağrıda bulunan bir vatandaşa "Bayram Sabahı şehrin üstünde drone uçuracağız. Yüksek binalarımızın tepesinde personelimiz olacak. Bu konuda muhtarlarımızla işbirliği halindeyiz bütün azalarımız mahallelerinden bize yardımcı olacak. Sizlerin de açık net ihbarlarını titizlikle değerlendireceğiz hayırlı bayramlar" ifadelerine yer verdi. Silah atarken drone ile tespit edilen vatandaşlara idari para cezası uygulanacak. 2015 yılında Kurban Bayramı'nda Taşbaca Mahallesi'nde kurbanının kesilmesini bekleyen 64 yaşındaki Temel Civelek, bir magandanın tabancasından çıkan kurşunun sırtına isabet etmesi sonucu yaşamını yitirmişti.
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