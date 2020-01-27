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27 Ocak 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Zonguldak’ta 51 kaçak kömür ocağı dinamitle patlatıldı

Zonguldak’ta 51 kaçak kömür ocağı dinamitle patlatıldı

Ocakların patlatılma anı

Dinamit Kaçak Komando Ocaklar Kömür Ocağı 

- Arşivden kaçak ocakların görüntüsü

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak'ta son 18 günde komandolar tarafından yapılan denetimlerde tespit edilen 51 kaçak kömür ocağı dinamitle patlatılarak kullanılamaz hale getirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Vali Erdoğan Bektaş'ın talimatı üzerine kentin çeşitli bölgelerinde ruhsatsız işletilen kaçak ocakların tespiti ve imhası konusunda çalışma başlattı. 6 Ocak ile 24 Ocak tarihleri arasında tespit edilen 51 kaçak kömür ocağı Türkiye Taş Kömürü Kurumuna bağlı imha ekipleri tarafından Jandarma komandolar eşliğinde dinamitle patlatıldı. Valilik tarafından başlatılan kaçak kömür ocaklarla mücadele çalışmaları devam edeceği öğrenildi. (BD-
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