Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Zonguldak'ta 35 bin TL'lik uyuşturucu ile yakalanan 3 kişi tutuklandı

Zonguldak'ta 35 bin TL'lik uyuşturucu ile yakalanan 3 kişi tutuklandı

ARŞİV

Uyuşturucu Bonzai Akalan 

-Polis araçlarının adliyeye gelmesi
-Uyuşturucu satıcılarının adliyeye götürülmesi
-Adliyeden detay
-Ele geçirilen uyuşturucuların fotoğrafı

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla piyasa değeri 35 bin TL'lik uyuşturucu ile yakalan 3 kişii tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul'dan Zonguldak'a bonzai uyuşturucu getireren şahısların, uyuşturucuları merkez ve Kozlu ilçesinde sattıkları ihbarını alan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri 3 şüpheliyi takibe aldı. Operasyonla durdurulan otobüste üzerlerinde piyasa değeri 35 bin TL olan 107 gram bonzai ve 5 gram toz esrar ele geçirilen Ç.N., İ.G. ve S.Ç. gözaltına alınırdı. Emniyette İşlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen 3 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İlgili Foto Galeriler
Vatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu SatıcısıVatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu Satıcısı
Beş yaşındaki Eylül'ün cesedi valiz içerisinde bulunduBeş yaşındaki Eylül'ün cesedi valiz içerisinde bulundu
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
Adana'da Dev OperasyonAdana'da Dev Operasyon
Yüksekovadan Afrin Kahramanları İçin Bayraklı YürüyüşYüksekovadan Afrin Kahramanları İçin Bayraklı Yürüyüş
Orgeneral Akar Hakkari'deki birlikleri denetlediOrgeneral Akar Hakkari'deki birlikleri denetledi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı