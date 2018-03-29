Zonguldak'ta 35 bin TL'lik uyuşturucu ile yakalanan 3 kişi tutuklandı

-Polis araçlarının adliyeye gelmesi

-Uyuşturucu satıcılarının adliyeye götürülmesi

-Adliyeden detay

-Ele geçirilen uyuşturucuların fotoğrafı



( ZONGULDAK ) ZONGULDAK



- Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla piyasa değeri 35 bin TL'lik uyuşturucu ile yakalan 3 kişii tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul'dan Zonguldak'a bonzai uyuşturucu getireren şahısların, uyuşturucuları merkez ve Kozlu ilçesinde sattıkları ihbarını alan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri 3 şüpheliyi takibe aldı. Operasyonla durdurulan otobüste üzerlerinde piyasa değeri 35 bin TL olan 107 gram bonzai ve 5 gram toz esrar ele geçirilen Ç.N., İ.G. ve S.Ç. gözaltına alınırdı. Emniyette İşlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen 3 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

