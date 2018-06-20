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20 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Zonguldak'ta 2 dönüm tarla yandı

Zonguldak'ta 2 dönüm tarla yandı

Yangın bölgesinden görüntü

Pazarcı Ormanlı Barla Gesi Trol 

-Söndürme çalışmaları
-Ahmet Yılmaz ile röp.

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak Merkeze bağlı Osmanlı Köyünde çıkan yangında 2 dönüm otluk alan yandı. Yangın, Merkez İlçeye bağlı Osmanlı Köyü Ömerli Mahallesinde meydana geldi. Aydın Yılmaz'a ait otluk alanda cam kırıklarının neden olduğu sanılan yangın başladı.
Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangına önce tarla sahiplerinin yakınları ellerine geçirdikleri malzemeler ile müdahale etti. İhbarla yangın bölgesine kısa sürede gelen Elvanpazarcık Belediyesi, Zonguldak Belediyesi ve Orman Bölge Müdürlüğüne ait itfaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına alındı. Çevre köyden dumanı görerek yangın bölgesine gelen Ahmet Yılmaz; "Burası daha önce tarla idi ancak ekim yapılmayınca ormanlık alan oldu. Yangının nasıl çıktığını bizde bilmiyoruz. Bizde dumanı görünce geldik. Komşunun evine sıçramasın diye yardımcı olduk. Her hangi bir can kaybı yok" dedi.
Yangında 2 dönüm otluk alanda yandı. (BD-OA-
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