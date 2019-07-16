Zonguldak'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri İzle

-ALANDAN GÖRÜNTÜ

-SAYGI DURUSU

-BELEDİYE BAŞKANI ÖMER SELİM ALAN KONUŞMA

-VALİ ERDOĞAN BEKTAŞ KONUŞMA

-KONSER



( ZONGULDAK ) ZONGULDAK



- Zonguldak 15 Temmuz hain darbe girişiminin 3. yıl dönümünde Madenci Anıtı önünde buluştu. Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde yüzlerce bir araya geldi. Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde yüzlerce vatandaş, Gazipaşa Caddesi'nde ellerinde Türk bayrakları ile hem demokrasi için hem de 15 Temmuz şehitleri için bir araya geldi. İstasyon Caddesi'nden Madenci Anıtı'na kadar süren yürüyüşe Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Garnizon Komutanı Ayhan Kafalı, İl Jandarma Komutanı Albay Gökhan İnan, Cumhuriyet Başsavcısı Hakan Yağız, Zonguldak Emniyet Müdürü Metin Turanlı, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Meydanda toplananlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili konuşmasını, kurulan ekrandan canlı olarak izledi. Programın açılış konuşmasını yapan Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, “15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ terör örgütü tarafından Türk Demokrasisine ve Milli İradeye karşı teşebbüs edilen hain darbe girişiminin üzerinden tam 3 yıl geçti. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Kahraman Milletimiz tarafından darbe girişimi büyük bir kararlılıkla engellendi. Aziz Milletimiz, tüm dünyaya örnek bir şekilde, darbe girişiminin karşısında durmuş ve vatanını cani pahasına korumuştur. Halkımız, darbecilere hiçbir zaman fırsat vermeyeceğini haykırmış, günlerce meydanlarda nöbet tutmuş ve milli iradeye sahip çıkmasını bilmiştir. Hainlere karşı, bir an bile düşünmeden kurşuna yürüyen, gözünü kırpmadan göğsünü siper eden bu memleketin aziz evlatları, genlerindeki binlerce yıllık ruhla hareket etmişlerdir. Şüheda ile yoğrulmuş böyle bir vatan parçası, dünyanın hiçbir yerinde yoktur. İşte, 15 Temmuz bize şunu gösterdi; bu millet vatan söz konusu olduğunda aynı safta buluşan necip bir millettir ki; bu millet cesur bir millettir, bu millet kahraman bir millettir. Türk Milleti, hain darbe girişimi karşısındaki kararlı direnişiyle dış aktörlerin oyununu da bozmuştur. Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi; 'Milletimiz Meydanı Darbecilere Bırakmamış, Tarihi bir Duruş Sergilemiştir” şeklinde konuştu.

'40 yıllık hazırlık 4 saatte bitti' Ardından konuşan Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Türk Milletinin çok büyük bedeller ödeyerek buralara geldiklerini ifade ederek "Gerçekten çok büyük bedeller ödedik ve ödemeye devam ediyoruz. Bütün bunlar bize bir şey gösteriyor. Biz çok riskli ve özel bir toprakta yaşıyoruz. Bizim üzerimizde neredeyse hesabı olmayan kimse kalmadı. Bu yapının başka gerekçeli başka hesapları başka sahipleri var. Başkaların bu topraklarda bir planı var. Ama ne oldu? 40 yıllık hazırlık 4 saatte bitti. Bu millet başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere polis, asker hepimiz bir bütün olarak kadını yaşlısı genci çoluğu çocuğu gözetmeksizin sokaklara çıktı milletimizle ne kadar övünsek azdır” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından sahnede ünlü sanatçı Talha Bora Öge ve grup yürüyüş sahne aldı. Etkinlik sabahın ilk ışıklarına kadar sürdü.

