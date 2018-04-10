Zonguldak sis etkili oldu



- Zonguldak'ta sabah saatlerinden bu yana etkisini sürdüren sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Kent merkezinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle Zonguldak-İstanbul karayolunda sürücüler kontrollü seyir etti. Görüş mesafesi zaman zaman düştü. Kentin yüksek mahallelerinde sis etkisini sürdürüyor. Hava sıcaklığının 9 dereceye kadar düştüğü kentte, en yüksek hava sıcaklığının ise 13 dereceye yükselmesi bekleniyor. Parçalı bulutlu havanın hafta sonu itibariyle yerini güneşli havaya bırakması bekleniyor. (BD-

