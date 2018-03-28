Zonguldak sis altında İzle

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( ZONGULDAK ) ZONGULDAK



- Zonguldak'ta sabah saatlerinden bu yana etkisini sürdüren sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Kent adeta sis altında kaldı. Kent merkezinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle Zonguldak-İstanbul karayolunda sürücüler kontrollü seyir etti. Görüş mesafesi Zaman zaman 10 metreye kadar düştü. Kent merkezinde bazı yük gemileri limana demirledi. Balıkçı tekneleri de limana sığındı. Deniz ulaşımında da görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü. Kentin yüksek mahallelerinde sis etkisini sürdürüyor. Hava sıcaklığının 9 dereceye kadar düştüğü kentte, en yüksek hava sıcaklığının ise 12 dereceye yükselmesi bekleniyor. Parçalı bulutlu havanın hafta sonu itibariyle yerini güneşli havaya bırakması bekleniyor.

