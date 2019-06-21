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21 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonu - ZONGULDAK İzle

Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonu - ZONGULDAK İzle

- Genel görüntüler Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonu - FETÖ/PDY'ye yönelik 6 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildiZONGULDAK (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik Zonguldak merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye getirildi.
Alınan bilgiye göre, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütsel faaliyetlere yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve aralarında KHK ile ihraç edilen polis, öğretmen, doktor, kamu çalışanları, araştırma görevlileri ve özel sektör çalışanlarının bulunduğu 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.Bu arada şüphelilerden biri, bulunduğu ilde Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile ifadesinin alınmasının ardından çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 18 Haziran'da Zonguldak , İstanbul, Konya, Karaman, Ankara ve Manisa'da belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 13 zanlı gözaltına alınmıştı.

Kamu Çalışanları Adli Kontrol Öğretmen Özel Sektör Irak 

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