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17 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Zonguldak merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 10 şüpheli adliyeye sevk edildi İzle

Zonguldak merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 10 şüpheli adliyeye sevk edildi İzle

- Şüphelilerin araç ile adliyeye getirilmeleri

Mahrem Öğretmen 

-- Şüphelilerin adliyeye getirilmeleri
-- Adliye önünden detaylar

( ZONGULDAK ) - ZONGULDAK

- Zonguldak merkezli 7 ilde gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonu kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan operasyon kapsamında Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince 4 gün önce Zonguldak merkezli Eskişehir, Elazığ, Kütahya, Muğla, Amasya ve Kırıkkale'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 3'ü aktif asker, 3'ü ihraç asker, aralarında aktif görev yapan 2 öğretmen, 1 mühendis ve 1 ihraç öğretmen olmak üzere mahrem imam olduğu iddia edilen şüphelilerden 10 kişi gözaltına alınarak Zonguldak Emniyet Müdürlüğü'ne getirilmişlerdi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 10 şüpheli sabah saatlerinde geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. (BD-OA-
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