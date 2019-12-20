Zonguldak merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 5 gözaltı İzle

-POLİS ARACINDAN GÖRÜNTÜ

-ŞÜPHELİLERİN İNDİRİLMESİ VE ADLİYEYE ÇIKARTILMASI



( ZONGULDAK -ÖZEL) ZONGULDAK



- Zonguldak merkezli 5 ilde düzenlenen FETÖ/ PDY operasyonunda aralarında polis, asker ve banka çalışanının da bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Edinilen bilgiye göre Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde KOM Şube Müdürlüğünce FETÖ/ PDY soruşturması kapsamında Zonguldak, Adana, Çanakkale, Osmaniye ve Aksaray olmak üzere 5 ilde operasyon düzenlendi.

Aralarında görevlerinden ihraç edilenlerinde bulunduğu polis, asker ve bankacının bulunduğu 5 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler ardından güvenlik önlemleri altında Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi. Gözaltına alınan 5 şüphelinin evlerinde yapılan aramalarda evrak ve dokümanlara el konuldu. Şüphelilerin adliyedeki sorgusu sürüyor.



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