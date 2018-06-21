Zonguldak’ın kurtuluş günü ve Uzunmehmet’i anma töreni düzenlendi Haberi

-Belediye başkanının konuşması

-Halk oyunu gösterileri

-Uzunmehmet Anıtı önündeki tören

-TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu'nun konuşması

-GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci'nin konuşması

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( ZONGULDAK ) ZONGULDAK



- Zonguldak’ın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü ve Uzunmehmet’i anma töreni gerçekleştirildi.

21 Haziran Zonguldak’ın düşman işgalinden kurtuluşu ve Uzunmehmet’i Anma Töreni, Valilik Binası önünde gerçekleştirildi.

Törene, Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, CHP Zonguldak Milletvekili Adayı Deniz Yavuzyılmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Gökhan İnan, TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu, Genel Maden İş Sendikası temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Zonguldak Şubesi başkan ve üyeleri katıldı.

Uzunmehmet’in taşkömürü bulmasıyla kentin dikkatleri üstüne çektiğini ifade eden Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, “1829 yılında Uzunmehmet’in Ereğli’nin kestaneci köyünde kömürü bulmasıyla bölgemiz dikkatleri üzerine çekmeye başlar. Ancak Osmanlı İmparatorluğu Zonguldak’ta bulunan bu kömürü değerlendirecek donanıma sahip değildir” diye konuştu.

Halk oyunu gösterilerinin ardından Valilik anıtı önündeki çelenk koyma töreni sona erdi. Uzunmehmet Anıtı önünde anma töreni Öte yandan 1829 yılında kömürü bulan Uzunmehmet’i anma töreni Milli Egemenlik Caddesi üzerinde bulunan Uzunmehmet Anıtı önünde gerçekleştirildi.

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı’nın okunduğu törende konuşan TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu, “Dünya madencilik tarihinde, Türkiye madencilik tarihinde ve havza madencilik tarihinde bu emek yoğun sistemden hayatını kaybedenleri şükranla ve rahmetle anıyorum. Bununla birlikte terörle mücadelede devletimizin fedakar şehit evlatlarını da rahmetle anıyorum. Karaelmas serüveni ülkemizde bundan 189 yıl önce başladı.

Ülkemizin Cumhuriyetin ilk yıllarından beri kaderini etkilemiş, demir çeliğin olmazsa olmazı, devletin gerçekten çatısını oluşturan gerçekten çok önemli bir havza burası” diye ifade etti.

“Tarihimizde ilk kez Zonguldak’ta emekli sayısı çalışan sayısını geçti” Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Ahmet Demirci ise konuşmasında havza tarihine yer vererek şöyle dedi: “Bugün Uzunmehmet’in kömürü buluşunun 189. Ve Zonguldak’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 97. Yıldönümünü kutluyoruz. Uzunmehmet’ten günümüze bu topraklarda kömür üreten atalarımızı sevgi, saygı, şükran ve hayatını kaybedenleri rahmetle anıyoruz. Halen yerin yüzlerce metre altında doğa ile savaşan ve yer üstünde bu üretime katkı veren tüm madenci kardeşlerimize kazasız belasız çalışmalar diliyorum. Zonguldak, Uzunmehmet’in 1829 yılında kömürü bulmasının ardından kömür üretiminin başladığı 1848’den günümüze 170 yıllık üretim kültürüyle Anadolu’nun dört bir yanından gelen 10 binlerce yurttaşıyla ve binlerce maden şehidiyle emeğin başkenti sıfatını kazanmıştır. Bu süreçte 3 il olacak kadar büyüyen Zonguldak bugün en zor dönemlerinden birisini yaşıyor. Bu şehir, madenlerimiz ve bölgemiz yabancı işgali yaşadı. 1. Dünya Savaşı sırasında yabancı orduların işgalini gördü. Bu şehrin insanları Osmanlı Dönemi’nde de, Cumhuriyet döneminde de iki kez zorunlu mükellefiyete tabi tutuldu. Zorla maden ocaklarına indirildi. Ama bu gün maden havzamızda tarihimizin en az sayıda işçisiyle en düşük üretimini yapıyoruz. Tarihimizde ilk kez Zonguldak’ta emekli sayısı çalışan sayısını geçti.” Maden Mühendisleri Odası Başkanı Erdoğan Kaymakçı’nın da konuşmasının ardından tören sona erdi.

