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21 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Zonguldak'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü

Zonguldak'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü

Çelenk sunma töreni

Şehit Düşman İşgali Lise Öğrencisi Lise Öğrenci İşgal 

-Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması
-Belediye Başkanı Selim Alan'ın konuşması
-Şiir okunması ve halk oyunu gösterileri

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıldönümü nedeniyle Valilik binası önünde tören düzenlendi.
Zonguldak'ın düşman işgalinden kurtuluşu ve Uzunmehmet'i Anma günü dolayısıyla Valilik binası önünde çelenk sunma töreni düzenlendi.
Törene Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Garnizon Komutanı Ayhan Kafalı, Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan ve protokol üyeleri katıldı.
Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın Belediye Başkanı Selim Alan tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu. Programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bakanlar ve milletvekillerinin günün anlam ve önemini belirten mesajları okundu. Ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan yaptı. Alan, "“Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk vilayeti olan Zonguldak, 98 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları tarafından Fransız işgalinden kurtarılmıştır. Zonguldak’ın bugünlere gelmesinde en büyük pay sahibi olanların başında, 8 Kasım 1829’da taşkömürünü bulan Uzun Mehmet geliyor. Uzun Mehmet’in taşkömürü bulmasıyla ilimiz, süreç içerisinde sanayi kenti kimliği kazanmıştır. Taşkömürünün 1848 yılından itibaren üretilmeye başlanmasıyla birlikte ülkemizin sanayileşmesinde, ekonomik ve toplumsal gelişiminde de Zonguldak, önemli rol görevi üstlenmiştir. Taşkömürünü bularak ilimize büyük katkı sağlayan Uzun Mehmet başta olmak üzere, bu uğurda can veren tüm maden şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyor, 21 Haziran Zonguldak’ın Düşman İşgalinden Kurtuluş’unun 98’inci yıldönümünü ve Uzun Mehmet’i Anma Günü’nü canı gönülden kutluyorum" dedi.
Çelenk sunma töreninde lise öğrencisi tarafından Madenci şiiri okundu. Tören, halk oyunu gösterileri ve Gümeli Porsuk Ağacı mozaiğinin açılışı ile sona erdi. (OA-
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