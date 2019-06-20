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20 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Zonguldak’da patpat kazası : 1 ölü,1 yaralı

Zonguldak’da patpat kazası : 1 ölü,1 yaralı

ALAPLI İLÇESİNDE PATPAT KAZASI

Acil Servis İlk Müdahale Tarım 112 Acil Servis Ağır Yaralı 

-1'İ AĞIR 2 KİŞİ YARALI NERİMAN ÖZTÜRK İSİMLİ HASTANEDE RÖPORTAJI
-( GÖRÜMCESİ )
-Olay yeri fotoğrafı
-Ölen kadının fotoğrafı

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak Alaplı İlçesinde tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Alaplı’da kontrolden çıkan tarım aracı yol kenarına devrildi. Kazada devrilen tarım aracında bulunan sürücü ile eşi ağır yaralandı. Kaza Öğlen sıralarında Alaplı İlçesine bağlı Bektaş Köyü ile Molla bey arasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ahmet E.patpat diye tabir edilen tarım aracı ile Bektaş köyünden Mollabey köyüne seyir halinde iken kontrolünü kaybederek tarım aracını yol kenarına devrildi.Kazada sürücü Ahmet E. ve yanında bulunan eşi Fikriye E. (80) ağır yaralandı. Yaralılar 112 acil servis ekiplerinin kaza mahalindeki ilk müdahalesinin ardından Alaplı Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Yaralılardan Ahmet E.’nin hayati tehlikenin bulunmadığı öğrenilirken, ağır yaralınan eşi Fikriye E.’nin kaldırıldığı Alaplı Devlet Hastanesinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
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