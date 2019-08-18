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18 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
Ziynet eşyası çalan hırsızlar yakalandı

Ziynet eşyası çalan hırsızlar yakalandı

Zanlıların adliyeye getirilişi

( BALIKESİR ) BALIKESİR

Hırsızlar Yakalandı Adli Kontrol Ziynet Eşyası Harekete Geç Hırsız 


- Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde bir evden değişik miktarlarda ziynet eşyası çalan 4 şüpheli polis tarafından yakalandı. Altıeylül ilçesinde bir evden ziynet eşyası çalan 4 şüpheli polisin sıkı takibi sonucu yakayı ele verdi. Altıeylül'ün Bahçelievler Mahallesinde bulunan bir ikamete giren hırsızlar 25 bin lira değerinde ziynet eşyası çalarak kayıplara karıştı. Yaşanan hırsızlık olayı sonrasında harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda hırsızlık olayını N.U., Ç.P., A.T. ve F.P isimli şahısların gerçekleştirdiği belirlendi. Ayrıca polisin yaptığı araştırmada 5 ayrı hırsızlık olayından da arandığı tespit edilen N.U. isimli şüpheli de yakalandı. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden N.U. tutuklanarak cezaevine kondu. Diğer şüpheliler Ç.P., A.T. ve F.P. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
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