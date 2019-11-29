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29 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Ziynet eşya ve ruhsatlı silah çalan şahıslar tutuklandı

Ziynet eşya ve ruhsatlı silah çalan şahıslar tutuklandı

ASAYİŞ ŞUBE DETAY

Ziynet Eşyası Akalan Kamera Hırsız Polis Ekipleri 

-ŞAHISLARIN ÇIKARILMASI DETAY
-ELE GEÇİRİLENLERİN FOTOĞRAFI

( SAKARYA ) SAKARYA

- Sakarya’nın Arifiye ilçesinde iki ayrı evden hırsızlık yapan ve polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 2 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Edinilen bilgilere göre, Arifiye ilçesinde iki ayrı evden ziynet eşyası ve ruhsatlı tabancanın çalınması sonrası Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonrasında polis ekipleri güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan incelemelerin ardından hırsızlık yapan şahıslar tespit edildi. Çok sayıda suç kaydı bulunan G.V. isimli şahıs Kocaeli’nde, K.Y. ise İstanbul’da yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, çalınan ruhsatlı silah ve mermiler ele geçirildi. Sakarya’ya getirilen şüpheliler, Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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