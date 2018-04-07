Ziynet eşya hırsızları adliyeye sevk edildi

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( ANTALYA ) ANTALYA



- Antalya başta olmak üzere Türkiye’de birçok ilde hırsızlık olaylarına karışan 5 kişi polisin yaptığı operasyonla yakalandı. Osmaniye grubu olarak bilinen gruptaki 5 kişinin, Antalya’da iki evin kapısını levye ile açıp hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği belirlendi. Polisi harekete geçiren hırsızlık olayları Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Altındağ Mahallesinde meydana geldi. Levye ve kart yardımıyla evlerin kapısını açan hırsızlar, evde bulunan 10 bin lira değerindeki ziynet eşyalarını çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık olayının ardından Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri hırsızlık olaylarını, Osmaniye grubu olarak bilinen grubun yaptığını belirledi. Hırsızlık olaylarını M.G, S.K. ve S.U isimli kadınlar ile H.U. ve K.A. olmak üzere 5 kişinin gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Polis ekipleri düzenledikleri operasyonla, 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülerek ifadeleri alındı. Şahısların Türkiye’nin dört bir yanından hırsızlık olaylarına karıştıkları, Antalya'daysa, iki evde ziynet eşyası hırsızlığına karıştıkları belirlendi. Şahıslar, ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

