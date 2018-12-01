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01 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Ziya Selçuk üniversite yıllarını anlattı - ANKARA Video

Ziya Selçuk üniversite yıllarını anlattı - ANKARA Video

- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un üniversite yıllarını anlatmasıZiya Selçuk üniversite yıllarını anlattı - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığınca hazırlanan "Kampüse Hoş Geldin" projesi için üniversite yıllarını esprili bir dille anlattıANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığınca hazırlanan "Kampüse Hoş geldin" projesi için üniversite yıllarını anlattı."Kampüse Hoş geldin" projesinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Selçuk'un üniversite yıllarını esprili bir dille anlattığı videoya yer verildi.
Selçuk, üniversite yıllarına ait soruları cevapladığı videoyu kendi Twitter hesabından da retweet etti.Öğrenciyken taksi şoförlüğü yaptığı için vize ve finalleri birçok kez kaçırdığını belirten Selçuk, vizeden düşük not alanlara umutlarını kaybetmemeleri tavsiyesinde bulundu. Selçuk "Çünkü öğrencinin duygu ya da not durumu kadar, hocanın duygu durumu da çok önemli." diye konuştu.
"Düşük not aldığınızda hocaya itiraz etme taktiğiniz neydi?" sorusunu cevaplayan Selçuk, "Bizim dönemde çok itiraz etme şansımız yoktu. Çünkü 12 Eylül diye bir şey vardı." diye konuştu.
Üst sınıflardaki öğrencilerden tavsiyeler aldıklarını anlatan Selçuk, "Namlı hocalar vardı. 'Onun dersinden ilk girişte geçilmez' şeklinde… Bu namlı hocaların namına bir leke getirmemek için biz her zaman ilk girişte geçmezdik. Dolayısıyla hocaların namı yürürdü." ifadesini kullandı.Selçuk, "Not alan öğrenci mi, not veren öğrenci miydiniz?" sorusunu da esprili bir dille cevaplayarak, "Not verenler ve not isteyenler diye sınıf ikiye ayrılırdı ama ben üçüncü gruptandım. Ne isterdim ne verirdim. Çünkü benim notum olmazdı. Bir şifre metodum vardı. Derslerde belli kelimeleri yazar, not olarak alırdım. O şifrelerden hatırlamaya çalışırdım ben bütün süreci." ifadesine yer verdi.

Öğrenciler 

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