Zırhlı polis aracı ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı - IĞDIR
- Olay yerinde toplanan vatandaşlar - Ambulansın kaza yerine gelmesi - Hasarlı aracın çekiciye yüklenmesi Iğdır 'da zırhlı polis aracı ile otomobil çarpıştı: 4 yaralıIĞDIR (AA) - Iğdır 'da zırhlı polis aracıyla otomobilin çarpışması sonucu 3'ü polis 4 kişi yaralandı.Doğubayazıt - Iğdır kara yolunda özel harekat polislerinin bulunduğu Kobra - 2 zırhlı aracı ile aynı yönde seyreden B.Ç'nin kullandığı 34 VL 944 plakalı otomobil çarpıştı.Çarpışmanın etkisiyle otomobil refüje çıktı, zırhlı araç ise devrildi.Kazada 3 polis memuru ile B.Ç. yaralandı.Olay yerine sevk edilen ambulanslarla Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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