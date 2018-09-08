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08 Eylül 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Zırhlı polis aracı devrildi: 2 yaralı - KARS

Zırhlı polis aracı devrildi: 2 yaralı - KARS

- Kaza yapan zırhlı araç - Polis ekiplerinin inceleme yapması Kars 'ta zırhlı polis aracı devrildi: 2 yaralıKARS (AA) - Kars 'ta zırhlı polis aracının devrilmesi sonucu iki özel harekat polisi yaralandı.Mehmet T. idaresindeki 36 A 0343 plakalı zırhlı araç, yola çıkan hayvanlara çarpmamak için manevra yaptığı sırada, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Asri Mezarlık yakınlarında devrildi.Sürücü ile araçta bulunan Özgür B. yaralandı.Yaralılar sağlık ekiplerince Kars Harakani Devlet Hastanesine kaldırıldı.İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, emniyet müdür yardımcıları ve şube müdürleri hastaneye gelerek yaralı polisler hakkında bilgi aldı.Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis Aracı Zırhlı Araç Harekat Polisi Sağlık Ekipleri Direksiyon 

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