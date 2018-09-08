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08 Eylül 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Zırhlı personel taşıyıcılar sınırda (2) - HATAY

Zırhlı personel taşıyıcılar sınırda (2) - HATAY

- zırhlı personel taşıyıcılar ve askeri araçların geçişinden detaylarZırhlı personel taşıyıcılar sınırdaHATAY (AA) - Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen zırhlı personel taşıyıcılar ve askeri araçlar, Hatay 'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı.Çeşitli birliklerden gönderilen zırhlı personel taşıyıcılar ile askeri araçların bulunduğu konvoy, sınır birliklerine sevk edildi.Güvenlik önlemleri altında ilerleyen askeri araçların, sınırda konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

Askeri Araç Hanlı 

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