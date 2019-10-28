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28 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Zırhlı askeri araç devrildi: 4 yaralı - KAHRAMANMARAŞ

Zırhlı askeri araç devrildi: 4 yaralı - KAHRAMANMARAŞ

- Jandarma ve polis trafik ekiplerinin, trafik akışını kontrollü sağlaması - Devrilen zırhlı askeri araçtan detay Kahramanmaraş 'ta zırhlı askeri araç devrildi: 4 yaralıKAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş 'ta zırhlı askeri aracın devrilmesi sonucu 4 asker yaralandı. Kahramanmaraş Göksun kara yolunda seyreden "Kirpi" tipi zırhlı askeri araç, bariyerleri aşıp dere yatağına devrildi.Kazada yaralanan 4 asker çevredeki hastanelere kaldırıldı.Askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis Hastane Askeri Araç Dere Yatağı Trol 

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