Zırhlı araç dereye yuvarlandı: 2 polis yaralı

-ambulanstaki yaralı

-Yaralı polisin arkadaşlarının İHA muhabirine engel olması

-detaylar



( GİRESUN )- Yaralı polisler Yağlıdere Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı GİRESUN



- Giresun'un Yağlıdere ilçesinde özel harekat polislerini taşıyan zırhlı aracın dereye yuvarlanması sonucu biri ağır 2 polis yaralandı. Yaralı polisler Yağlıdere Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Edinilen ilk bilgilere göre, Giresun'un Yağlıdere ilçesi Üçtepe mevkiinde özel harekat polislerini taşıyan Kobra tipi zırhlı araç dereye yuvarlandı. Kazada Mustafa Uyar ve Cafer Çetinkaya isimli özel harekat polisleri yaralanırken, yaralı polisler ambulansla Yağlıdere Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polislerin hastaneye getirilişi sırasında meslektaşları basın mensuplarının görüntü almasına engel oldu.

