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18 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Zirai tarım ilaçları doğada ölüm saçıyor

Zirai tarım ilaçları doğada ölüm saçıyor

Derede ilaç kutuları

( BURSA )- Bursa'nın İznik İlçesi Karasu Deresi'nde yüzlerce atık zirai ilaç kutusu doğal yaşamı tehdit ediyor. BURSA

Tarım İlacı Kar Suyu Tarım Sizce Irak 


- Bursa'nın İznik ilçesinde çiftçilerin tarımsal alanda kullandığı zirai ilaçların kutuları, ilçenin en büyük akar suyu olan Karasu Deresi'ne bilinçsizce atılıyor. Tarım arazilerini ilaçlama için dereden doldurdukları suya attıkları zirai ilaçların kutuları doğaya bırakılıyor. Zehirli olan onlarca tarım ilacı kutusu dereden İznik gölüne gidiyor. Suya karışan zehir, gerek dere gerekse gölde ki doğal yaşamı tehdit ediyor. Bölge halkı zehirli ilaçlar nedeniyle derede ve gölde toplu balık ölümlerinin yaşanmasından korkuyor.
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