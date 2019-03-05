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05 Mart 2019 Salı günü yayınlandı
Zincirsiz yola çıkan sürücüler karda zor anlar yaşadı

Zincirsiz yola çıkan sürücüler karda zor anlar yaşadı

Yolda setreden minibüsler

Karayolları Kar Kalınlığı Nadan Gesi Kar Yağışı 

-Yolda kalan minibüs
-Minibüsü itekleyen vatandaşlar
-İş makinesinin yolu genişletmesi
-Vatandaşlarla röp.

( VAN ) VAN

- Van-Bahçesaray karayolunda zincirsiz yola çıkan sürücüler zor anlar yaşarken, trafiğin de aksamasına neden oldu. Geçtiğimiz hafta Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı ve fırtınadan dolayı Van-Bahçesaray kayolu üzerinde bulunana 3 bin Rakımlı Karapet Geçidi’nde kar kalınlığı yer yer 6 metreyi buluyor. Yaklaşık 10 kilometrelik yol güzegahında irili ufaklı düşen 12 çığ bölgesi, Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü 111. Şube Şefliğine bağlı Görentaş Şantiye Şefliği ekipleri tarafından temizlenerek yol, tek şeritten ulaşıma açıldı. Ekipler, bir taraftan yol genişletme çalışmalarını sürdürürken, bir taraftan da zincir yola çıkan sürücülerin imdadına yetişiyor. Zincirsiz yola çıkan sürücüler zor anlar yaşarken, trafiğin de aksamasına neden oldu. Yoldan kalan araçlara bir taraftan vatandaşlar, bir taraftan da karayolları ekipleri yardım ediyor. Zincirsiz araçlar tek şeritten açık olan yolda kalarak trafiği olumsuz yönde etkilemelerinden dolayı araçlarına zincir takan bazı sürücüler ise meslektaşlarına tepki gösterdi.
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