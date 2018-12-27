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27 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Zincirsiz sürücüler yollarda kaldı Video

Zincirsiz sürücüler yollarda kaldı Video

Yolda kalan araçlardan detaylar (Cep telefonu kamerası)

( SİVAS )- Sert kış şartlarına rağmen zincirsiz yola çıkan ağır tonajlı araçlar, Sivas-Erzincan karayolu Kızıldağ geçidinde sorun yaşadı SİVAS

Kamera Tonaj Kaygan Yol Kar Yağışı 


- Sert kış şartlarına rağmen zincirsiz yola çıkan ağır tonajlı araçlar, Sivas-Erzincan karayolu Kızıldağ geçidinde sorun yaşadı. Sivas’ta etkili olan soğuk hava ve kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu. Zincirsiz yola giren ağır tonajlı araçlar Sivas-Erzincan karayolu Kızıldağ geçidinde sorun yaşadı. Bir çok araç sürücüsü kaygan yolda ilerleyemeyip yol kenarında saatlerde beklemek zorunda kaldı. Türk Kızılayı Sivas Şubesi ekipleri tarafından yolda kalan sürücülere bisküvi, meşrubat ve su ikram edildi.
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