- Zincirsiz, Şaftlı, Gps’li, Tork Ölçerli Elektrikli Bisiklet Hollanda’da Satışa Sunuldu



- Bisiklette yeni bir devir başladı.

150 yıldır gidon pedal ve zincirden oluşan bisiklet devrini sona erdiren bir gelişme yaşandı. Bir Hollanda firması, içinde GPS, radyo, tork ölçme ve eğim sensörü olan, pedaldan aldığı gücü zincir yerine şaftla arka tekere aktaran elektrikli bisikleti piyasaya sürdü. Byar Bicycle’in ‘Volta’ isimli yeni nesil bisikleti pedalla üretilen gücü arka tekerin göbeğine zincir yerine bir şaftla aktarıyor. Arka tekerdeki büyük boyutlu göbeğin içinde 250 wolt elektrik motoru, bu motorun ürettiği elektrikle otomatik olarak şarj olan 160 WH akü bulunuyor. Arka tekerin göbeğinde ayrıca kontrolör, bluetooth, GPS, radyolar, tork, eğim ve ritm ölçer sensörler yer alıyor. Byar Bicycle’in elektrikli bisikleti Volta, iki ay önce Hollanda’da yaklaşık 4 bin dolar fiyatla satışa sunulan elektrikli bisikletin sessiz, temiz, arızalanma ihtimalinin az olduğu ve ömür boyu bakım gerektirmediği kaydediliyor. Volta’nın motoru ise İtalyan Zehus firması tarafından üretildi. Elektrik motorunun devreye girmesi için bisikletin hızının 10 kilometreye çıkması gerekiyor. Pedalın iki kere geri çevrilmesiyle motor şarj olmaya ve aküyü şarj etmeye başlıyor. Pedalın geri çevrilmesi bisikletin hızını azaltırken, akünün de dolmasını sağlıyor. Firma, istendiğinde bisiklete hidrolik fren sistemi de monte ediyor. Bisiklet motorlarının Turbo, E-Bike, Range 1, Range 2, Range 3 ve Off modelleri bulunuyor. Turbo motorun menzili tam zamanlı pedallı olarak 35 kilometre, Range 3’te ise mesafe 90 kilometreye çıkıyor. Seçilen Mod’a göre bisikletin elektrik motorunun mesafesinin 160 kilometre olduğu belirtildi. Bisikletin en konforlu sürüşünün saatteki hızı 18 - 22 kilometreyken elde edildiği belirtildi. Avrupa’da maksimum bisiklet hızının 25 kilometre ile sınırlı olduğu kaydedildi. 22.5 kilogram ağırlığındaki bisikletin iki dakika durması halinde motor çalışmayı durduruyor. Bisikletin eğim sensörünün eğim tespit etmesi durumunda ve kaza halinde de motor otomatik olarak duruyor. Bisiklet, çalınması durumunda uzaktan da durdurulabiliyor. Byar, 2022 yılına kadar yıllık 300 adet olmak bin bisiklet satmayı hedefliyor.

