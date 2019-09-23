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23 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Zincirlikuyu metrobüs durağındaki asansör alev alev böyle yandı

Zincirlikuyu metrobüs durağındaki asansör alev alev böyle yandı

Duraktan detay

Polis Metrobüs Durağı Polis Ekipleri Trol 

-Yangın anı
-İtfaiye ekipleri
-Polis ekipleri
-Genel detay

( İSTANBUL -EK) İSTANBUL

- Zincirlikuyu metrobüs durağında bulunan asansörde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Paniğe neden olan yangın kısa sürede söndürüldü.Zincirlikuyu Metrobüs durağında bulunan bir asansörde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Sokakta kalan vatandaşların asansör çevresinde bulunan kıyafetleri yandı. Polis ekipleri yangının çıkış nedeni ile ilgili çalışma başlattı.
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