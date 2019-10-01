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01 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Zincirlikuyu metrobüs durağında insan seli

Zincirlikuyu metrobüs durağında insan seli

yoğunluk görüntüsü

Metrobüs Durağı Üst Geçit 

-detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Zincirlikuyu metrobüs durağında akşam iş çıkış saatlerinde oluşan yoğunluk vatandaşlara zor anlar yaşattı. Durakta insan seli oluştu. Zincirlikuyu metrobüs durağında akşam iş çıkış saatlerinde aşırı yoğunluk yaşandı. Durakta oluşan insan seli vatandaşlara zor anlar yaşattı. Metrobüs hattını kullanmak isteyen vatandaşlar üst geçitlerde ve metrobüs girişlerinde uzun kuyruklar oluşturdu.
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