Zincirlikuyu’daki AVM’nin asma tavanı çöktü: 6 yaralı

-Enkaz altında arama yapılması

-Yaşanan panik

--Aktüel kamera-

-Asma tavan

-Çöken bölmeler

-Çalışmalar

-Genel ve Detay



( İSTANBUL )- Asma tavan kafeteryadaki müşterilerin başına düştü- Enkaz altında yaralıların arandığı anlar ise kameralara yansıdı İSTANBUL



- Zincirlikuyu’da bulunan bir AVM’deki kafeteryanın asma tavanı müşterilerin üzerine çöktü. Büyük paniğin yaşandığı olayda, hafif şekilde yaralanan 6 kişi kontrol amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Enkaz altında yaralıların arandığı anlar ise kameralara yansıdı. Olay, saat 16.00 sıralarında Beşiktaş Zincirlikuyu’da bulunan bir AVM’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşamüstü bir AVM içerisindeki kafeteryada müşteriler oturduğu esnada henüz bilinmeyen bir nedenle asma tavan çöktü. Tavanın o esnada kafeteryada oturan müşterilerin üstüne çökmesi sonucu 6 kişi yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, hafif yaralı 6 kişiyi tedavi edilmeleri için hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından AVM’nin güvenlik görevlileri çökmenin yaşandığı bölümü güvenlik şeridi çekerek kapattı. Polis ekipleri ise çevrede inceleme yaptı. Polis ekipleri olayla ilgili çalışmalarını sürdürürken, enkaz altında yaralıların arandığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, vatandaşların ve güvenlik görevlilerinin enkaz altında arama yaptığı görülüyor. (DCC-



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