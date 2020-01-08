Zincirlikuyu’da bir AVM içinde bulunan kafenin çatısı çöktü

-Çöken çatı

-Genel detay



( İSTANBUL - 3)- Kafede bulunan bazı müşteriler yaralandı İSTANBUL



- Zincirlikuyu'da bir AVM’nin içindeki kafenin çatısı bilinmeyen bir nedenle çöktü. Büyük panik yaşayan müşterilerden bazıları yaralandı. Şişli Zincirlikuyu'da bulunan bir AVM ‘nin içindeki kafenin çatısı henüz bilinmeyen nedenle çöktü. Çökme esnasında kafede bulunan müşteriler büyük panik yaşadı. Bazı müşterilerde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.



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