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13 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı - KARABÜK

Zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı - KARABÜK

- Kaza yapan araçlardan görüntüler - 112 ekiplerinin olay yerine gelmesi - Araçlardan detaylar - Araçların yoldan kaldırılma çalışmaları - Kazaya karışan bir otomobil sürücüsü ile röportaj - Kazaya karışan otomobilin köprüden Filyos Çayı'na düşmesini korkuluklar önlediKARABÜK (AA) - Karabük 'te 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Karabük 'ten Yenice ilçesi istikametine giden Vedat G. (33) yönetimindeki 06 BGH 954 plakalı otomobil, Filyos 4 Köprüsü üzerinde Ali K. (52) idaresindeki 78 YA 984 plakalı otomobil ile Devlet I'nın (45) kullandığı 55 AUY 94 plakalı otomobille çarpıştı.Ali K'nin kullandığı otomobilin köprüden Filyos Çayı'na düşmesini korkuluklar önledi.Kazada, sürücüler ve Nacide Koymat (72) yaralandı.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, UMKE, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.Sürücü Ali K, ekiplerin çalışması sonucu sıkıştığı yerden güçlükle çıkarıldı. Sürücü Devlet I'ya olay yerinde müdahale eden sağlık personeli, diğer yaralıları hastaneye götürdü.Kaza nedeniyle yaklaşık bir saat trafiğe kapalı kalan Karabük - Zonguldak kara yolu, ekiplerin çalışmasının ardından ulaşıma açıldı.

Hastane Jandarma Korkuluk Trafik Kazası Sağlık Personeli 

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