Zincirleme trafik kazası - KONYA

- Kazada devrilen araçtan görüntü - Kazaya karışan araçlardan görüntüler - Bir vatandaşın kazyı anlatması - Ambulansın gelişi - Yaralıların ambulansa alınması - Ambulansın olay yerinden ayrılışı - Polisin incelemeleri KONYA (AA) - Konya 'da biri polis otomobili olmak üzere üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
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