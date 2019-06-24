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24 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Zincirleme trafik kazası - KONYA

Zincirleme trafik kazası - KONYA

- Kazada devrilen araçtan görüntü - Kazaya karışan araçlardan görüntüler - Bir vatandaşın kazyı anlatması - Ambulansın gelişi - Yaralıların ambulansa alınması - Ambulansın olay yerinden ayrılışı - Polisin incelemeleri KONYA (AA) - Konya 'da biri polis otomobili olmak üzere üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Polis Trafik Kazası 

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