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12 Eylül 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Zincirleme trafik kazası: 7 yaralı - İZMİR Video

Zincirleme trafik kazası: 7 yaralı - İZMİR Video

- Kaza yerinden görüntü - Kaza yapan araçlardan detay - Araçların çekiciye yüklenmesi - Bayraklı ilçesinde 3 otomobilin karıştığı kazada yaralanan biri bebek 7 kişi tedavi altına alındıİZMİR (AA) - İzmir 'in Bayraklı ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında biri bebek 7 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Murat S. (39) idaresindeki 20 BB 713 plakalı otomobil, Adalet Mahallesi Manas Bulvarı'nda Smyrna Meydanı yakınında kontrolden çıkarak, karşı yönden gelen Olcay Güler'in (28) kullandığı 35 AH 6338 plakalı ve Adem Küçükyılmaz (42) yönetimindeki 16 SVA 65 plakalı otomobillere çarptı.Kazada, sürücülerden Murat S, aynı araçta bulunan Elif Ademoğulları (26) ve Hüseyin Ceylan, 35 AH 6338 plakalı otomobildeki sürücü Olcay Güler'in yanı sıra Onur (31) ve Halise Çiftçi (33) ile 1 yaşındaki oğulları Mehmet Umut Çiftçi yaralandı.İhbar üzerine olay yerine polis, 112 Acil Servis ve itfaiye acil kurtarma sağlık (AKS) ekipleri sevk edildi.AKS ekiplerince otomobillerden çıkarılan yaralılar sağlık görevlileri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı.Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Bebek Polis Hastane Trafik Kazası Trol 

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