Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Zincirleme trafik kazası: 5 yaralı - GAZİANTEP

Zincirleme trafik kazası: 5 yaralı - GAZİANTEP

- Gaziantep - Şanlıurfa kara yolu Karkamış kavşağı kaza yeri - Zincirleme kazaya karışan araçlardan detaylar - Otomobilin çarptığı direkten detay - Kazayı yaşayan sürücünün olayı anlatmasıGAZİANTEP(AA) - Gaziantep 'in Nizip ilçesinde 5 aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.Mehmet Ali Yılmaz idaresindeki 27 BON 36 plakalı hafif ticari araç, Gaziantep - Şanlıurfa kara yolu Karkamış kavşağı yakınlarında kontrolden çıkarak, Mehmet Kılıç yönetimindeki 63 ZP 210 plakalı otomobille çarpıştı.Bu sırada İhsan Subaşı kontrolündeki 27 ABP 013 plakalı kamyonet de Sabri Akbaş'ın kullandığı 34 LS 6217 plakalı otomobil ile Çoksun Güzel'in idaresindeki 27 NN 012 plakalı otomobille çarpıştı.Zincirleme kaza sırasında bir otomobilin çarptığı direk devrildi.Kazada, sürücülerden Yılmaz ve Kılıç ile araçlarda bulunan Emine Kılıç, Sevgi İlyas, ve Nermin Seyip yaralandı.Hayati tehlikesi bulunmayan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Nizip Devlet Hastanesine kaldırıldı.Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan Gaziantep - Şanlıurfa kara yolu, trafik ekiplerinin çalışması sonrasında yeniden ulaşıma açıldı.

Trafik Kazası Ticari Araç Trol 

İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı