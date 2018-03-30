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30 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Zincirleme trafik kazası: 4 yaralı - KOCAELİ Video

Zincirleme trafik kazası: 4 yaralı - KOCAELİ Video

- Kaza yerinden detaylar - Kaza yapan araçlardan görüntüler - Yerdeki LPG tankı - Kazaya karışan Bulut Yıldırım'ın konuşması - Kaza yerinden görüntü Kocaeli 'de zincirleme trafik kazası: 4 yaralıKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'nin Gebze ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, D - 100 karayolu Beylikbağı Mahallesi'nde, Samet C'nin kullandığı 34 UU 0952 plakalı otomobil, Suriye uyruklu Muhammet Hodri yönetimindeki 41 MA 0045 plakalı otomobil ve Bulut Yıldırım idaresindeki 34 LG 4262 plakalı otomobille çarpıştı.Kazada, kazada Muhammet Hodri ile yanındaki 2 Suriye uyruklu ve Samet C'nin aracındaki Ebru Çelikten yaralandı.Yaralılar, ambulanslarla Darıca Farabi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Bu arada, çarpışmanın etkisiyle Hodri'nin kullandığı otomobilin LPG tankı yerinden koparak olay yerinin yaklaşık 200 metre uzağına düştü.Gaz sızıntısı nedeniyle Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri olay yerine çağrıldı.LPG tankının düştüğü yerin etrafına itfaiye ve polis ekipleri tarafından emniyet şeridi çekildi.Bir süre trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Polis Trafik Kazası Emniyet Şeridi Polis Ekipleri 

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