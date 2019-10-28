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28 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Zincirleme trafik kazası: 4 yaralı - KAHRAMANMARAŞ

Zincirleme trafik kazası: 4 yaralı - KAHRAMANMARAŞ

- Olay yeri - Kaza yapan araçlar Kahramanmaraş 'ta zincirleme trafik kazası: 4 yaralıKAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş ’ın Elbistan ilçesinde 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.Kamil Boyraz (49) idaresindeki 46 E 0577 plakalı otomobil ile Ömer Faruk Gümüş idaresindeki 46 ABK 849 plakalı otomobil ile sürücüsü henüz öğrenilemeyen 34 PL 0023 plakalı otomobil Elbistan ilçesi Tepebaşı Mahallesi Termik Caddesi ile Kesmez Caddesi kavşağında çarpıştı.Çarpmanın etkisiyle otomobiller yol kenarındaki bahçeye girdi.Kazada, Ömer Faruk Gümüş ile aynı otomobilde bulunan Nuran Gümüş (44), Meltem Gümüş (21) ve Hamza Gümüş (10) yaralandı.Sağlık ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Trafik Kazası Bild 

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