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09 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Zincirleme trafik kazası - 4 kişi yaralandı - KONYA

Zincirleme trafik kazası - 4 kişi yaralandı - KONYA

- Zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı - Kazadan genel görüntüler - Kazazedelerden görüntüler - Trafik Polislerinden görüntüler - Kaza yapan araçları yol kenarına çekme görüntüler - Kaza sonrası açılan trafikten görüntü Konya 'da zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandıKONYA (AA) - Konya 'da, 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.Merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesinde, bir hafif ticari araç ile 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 4 kişi, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.Kazaya karışan hafif ticari araç, polis ve vatandaşların uzun uğraşları sonucu arkadan çarptığı otomobilden ayrıldı.Uzun araç kuyruğunun oluştuğu yol, trafik ekiplerinin çalışmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

İlk Müdahale Polis Hastane Trafik Kazası Ticari Araç 

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