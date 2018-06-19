Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Zincirleme trafik kazası: 3 yaralı - KOCAELİ

Zincirleme trafik kazası: 3 yaralı - KOCAELİ

- Kazaya karışan araçlardan detay görüntüler Kocaeli 'de zincirleme trafik kazası: 3 yaralı - Dilovası ilçesinde Anadolu Otoyolu'nda 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı - Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan otoyolun Ankara istikametinde uzun araç kuyruğu oluştuKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'nin Dilovası ilçesinde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolunda Ankara yönünde seyreden sürücüsü öğrenilemeyen 41 RE 770 plakalı tır, Dilovası gişeler mevkisinde trafik nedeniyle yavaşlayan 5 otomobile arkadan çarptı.Kazada yaralanan otomobillerdeki Merter Ç. Emrah T. ve Zülfü G. 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan otoyolun Ankara istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu.Trafik akışı, kazaya karışan araçların çekilmesinin ardından normale döndü.

İlk Müdahale Hastane Trafik Kazası Sağlık Ekipleri 

İlgili Foto Galeriler
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
İzmir'den acı haber: 2 şehit, 3 ağır yaralıİzmir'den acı haber: 2 şehit, 3 ağır yaralı
Feci kaza! Araçları taşıyan çekiciye taksi çarptıFeci kaza! Araçları taşıyan çekiciye taksi çarptı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı