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23 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Zincirleme trafik kazası: 3 ölü, 2 yaralı - BOLU Video

Zincirleme trafik kazası: 3 ölü, 2 yaralı - BOLU Video

- Olay yerinden detaylar Bolu 'da zincirleme trafik kazası: 3 ölü, 2 yaralıBOLU (AA) - D - 100 kara yolunun Bolu kesiminde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Karabük'ten Gerede istikametine seyreden Cevdet Cort yönetimindeki 34 BJ 7635 hafif ticari araç, D - 100 kara yolu Çayören mevkisinde Şafak Evcin idaresindeki 14 KB 382 plakalı odun yüklü kamyonla çarpıştı. Aynı yönden gelen Ahmet Alp'in kullandığı 06 VOT 52 plakalı otomobil de hafif ticari araca çarptı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hafif ticari araçta sıkışan sürücü ile Cevat ve Perihan Cort'un hayatını kaybettiği belirlendi.Yaralanan aynı araçtaki Nurten Cort ile otomobil sürücüsü Alp, Gerede Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.İtfaiye erlerince sıkıştıkları yerden çıkarılan cesetler de aynı hastanenin morguna götürüldü.Ekiplerin çalışmasının devam ettiği kara yolunda ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Hastane Jandarma Trafik Kazası Ticari Araç Trol 

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