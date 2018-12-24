Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Zincirleme trafik kazası: 10 yaralı - VAN Haberi

Zincirleme trafik kazası: 10 yaralı - VAN Haberi

- Olay yerinden detaylar Van 'da zincirleme trafik kazası: 10 yaralıVAN (AA) - Van 'da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralandı. Van - Erciş kara yolunun 35. kilometresinde sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 65 V 1565 plakalı minibüs ile 04 AJ 677 plakalı otomobil çarpıştı.Kazayı gören diğer sürücüler, araçlarını yol kenarına park ederek yaralılara yardıma koştu. Bu sırada Erciş istikametinden Van 'a giden yolcu otobüsü ile otomobil, park halindeki cam yüklü kamyonete çarptı.Kara yolunda 5 aracın karıştığı kazada 10 kişi yaralandı.Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulans ve özel araçlarla kentteki hastanelere kaldırıldı.Kaza nedeniyle ulaşım kontrollü sağlandı.

Hastane Trafik Kazası Yolcu Otobüsü Trol 

İlgili Foto Galeriler
Yolcu otobüsü üst geçitten düştü: 48 yaralıYolcu otobüsü üst geçitten düştü: 48 yaralı
Muğla Marmaris'te yolcu otobüsü devrildi! ölü ve yaralılar varMuğla Marmaris'te yolcu otobüsü devrildi! ölü ve yaralılar var
Tekirdağ'da minibüs ile kamyon çarpıştı: 2 ölü 17 yaralıTekirdağ'da minibüs ile kamyon çarpıştı: 2 ölü 17 yaralı
Tarım işçilerini taşıyan minibüsle yolcu otobüsü çarpıştı: 20 yaralıTarım işçilerini taşıyan minibüsle yolcu otobüsü çarpıştı: 20 yaralı
Minibüs 50 metreden uçuruma yuvarlandıMinibüs 50 metreden uçuruma yuvarlandı
Sivas'ta yolcu otobüsü devrildiSivas'ta yolcu otobüsü devrildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı