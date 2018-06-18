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18 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Zincirleme trafik kazası: 1 ölü 6 yaralı - ANTALYA Haberi

Zincirleme trafik kazası: 1 ölü 6 yaralı - ANTALYA Haberi

- Kaza yerinden detay görüntüler - Kaza yapan araçlardan detay görüntüler - Polis ve itfaiye ekiplerinin kaza yerinde inceleme yapması - Kaza yapanların yakınlarından detay görüntüler - Antalya 'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 13 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandıANTALYA (AA) - Antalya - Kemer karayolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında bir çocuk öldü, 6 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Acısu mevkisinde bir seçim aracı ile cipin çarpıştığı maddi hasarlı kaza meydana geldi. Kazanının hemen ardından 09 FN 376 plakalı kapalı kasa kamyonet, önce kazaya karışan cipe, ardından aynı yönde ilerleyen Halis Karakoç yönetimindeki 07 GY 196 plakalı açık kasa bir başka kamyonete çarptı.Darbenin etkisiyle beton bariyerlere çarparak devrilen 07 GY 196 plakalı kamyonetteki 13 yaşındaki Muhammet Rojan Karakoç hayatını kaybederken, aynı araçta bulunan 4 kişi de yaralandı. Ayrıca isimleri henüz öğrenilemeyen kapalı kasa kamyonetin sürücüsü ile yanındaki bir kişi daha yaralandı.Yaralılar çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.Kazada hayatını kaybeden 13 yaşındaki Muhammet Rojan Karakoç'un, aracı kullanan Halis Karakoç'un torunu olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen Karakoç'un yakınları fenalık geçirdi. Antalya - Kemer karayolu, kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla kontrollü olarak trafiğe açıldı.

Benin Hastane Trafik Kazası Trol 

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